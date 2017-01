„Franţa poate fi bătută printr-o luptă fantastică!“

Selecționerul naționalei de fotbal, Victor Pițurcă:

„Franța poate fi bătută printr-o luptă fantastică!“

Ştire online publicată Marţi, 07 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Selecționerul naționalei României, Victor Pițurcă, a declarat, ieri, că partida cu Franța este una extrem de dificilă, iar oaspeții ar fi fost favoriți și dacă tricolorii nu aveau atâția absenți. „Cred că meciul cu Franța este un eveniment deosebit pentru fotbalul românesc. Echipa noastră poate să se concentreze pentru a câștiga această partidă, chiar dacă avem probleme mari de efectiv. Sperăm să nu mai avem parte de surprize, iar Chivu și Mutu, care au avut și ei probleme, să se antreneze la capacitate maximă. Important este cum ne vom prezenta, iar jucătorii trebuie să fie conștienți că, printr-o luptă fantastică, pot obține un rezultat bun. Este presiune, pentru că, dacă pierzi un joc, două, ai șanse să nu te mai califici. Franța era favorită în fața noastră și dacă nu aveam probleme de lot”, a declarat Victor Pițurcă. Selecționerul a explicat de ce a ales să convoace la echipa națională jucători precum Găman sau Pantilimon: „Am convocat jucători tineri, pentru că am vrut să îi văd și să îmi dau seama dacă putem conta pe ei și în meciurile următoare. Găman este un jucător de mare perspectivă, la fel și Pantilimon. Acest meci este atât de important încât nu se pune problema că mai sunt jucători fără experiență. Trebuie să lase tot în urmă și să dea tot ce e mai bun”. Franța, peste nivelul de la EURO 2008 Selecționerul a analizat naționala Franței, despre care a spus că a crescut în joc de la meciul de la EURO 2008 (scor 0-0): „Nu cred că mai e nevoie de prezentarea adversarului, se știe că sunt o echipă puternică, poate una dintre cele mai bune din lume. Deși nu este cu mult schimbată față de ultimul joc, Franța de acum este cu mult mai ofensivă. Ușor, ușor a reușit să urce din toate punctele de vedere. Domenech are fotbaliști foarte buni la dispoziție, dar și noi ultima oară am evoluat foarte bine, iar acum ne vom juca șansa. Poate fi un avantaj pentru noi faptul că Franța are doi portari tineri”. Partida România - Franța, din preliminariile CM 2010, va avea loc, sâmbătă, de la ora 21.40, pe stadionul „Farul” din Constanța.