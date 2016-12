Franţa ne blochează accesul către lumea bună

Naționala României, două înfrângeri în week-end, în Liga Europeană la volei feminin

Franța ne blochează accesul către lumea bună

Reprezentativa de volei feminin a României a fost învinsă, cu scorul de 0-3 (16-25, 11-25, 23-25), de naționala Franței, sâmbătă, în deplasare, într-o partidă din cadrul Grupei B a Ligii Europene. Ieri, „albastrele” s-au impus după un meci mai echilibrat. Duelul de sâmbătă cu Franța a fost al treilea joc disputat de voleibalistele lui Paul Bogdan în Liga Euro-peană, după ce, în pre-cedentele întâlniri, disputate în Sala Sporturilor din Con-stanța, reușiseră să se impună în fața Turciei, scor 3-2 și 3-0. „Am jucat foarte rău. Din păcate, am avut două jucă-toare accidentate și am fost nevoit să schimb formula de echipă. În voleiul modern, atunci când ai probleme la recepție, acesta devine foarte dificil. Franța a servit foarte bine și a meritat victoria”, a declarat tehnicianul român. În celălalt meci din Grupa B, tot sâmbătă,Turcia a învins Marea Britanie, scor 3-1. Ieri, în cel de-al doilea joc al „dublei” cu Franța, trico-lorele au fost din nou învinse, scor 1-3. România face parte din Grupa B a Ligii Europene, alături de Turcia, Franța și Marea Britanie, urmând ca, în Final Four, să se califice o singură formație, deoarece Turcia este deja calificată, fiind țara gazdă. În urma eșecurilor din „Hexagon”, naționala României și-a diminuat șansele de acces în turneul final, programat pe 11 și 12 iulie, la Kayseri.