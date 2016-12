Francezul Martin Fourcade, câştigător al Cupei Mondiale pentru al treilea an consecutiv

Francezul Martin Fourcade, câștigător al Cupei Mondiale pentru al treilea an consecutiv

Francezul Martin Fourcade, dubu campion olimpic, a câștigat clasamentul general al Cupei Mondiale de biatlon pentru al treilea an consecutiv, după ce s-a clasat pe locul secund în proba de urmărire pe distanța de 12,5 km de la Kontiolahti (Finlanda), la 16 sec. 3/10 de învingătorul probei, norvegianul Johannes Thingnes Boe - 33 min. 37 sec. 1/10, informează Agerpres. Fourcade (25 ani), cvintuplu campion mondial, are în clasamentul general un avans de 180 de puncte față de Boe înaintea finalelor de la Oslo, programate săptămâna viitoare. Fourcade și-a adjudecat micul de glob de cristal și la urmărire, cu 254 pct, după șapte probe din 8, fiind urmat de rusul Anton Șipulin 209 pct, germanul Simon Schempp 201 pct etc. În clasamentul general al Cupei Mondiale de biatlon, după 19 din 22 de probe, primul loc este ocupat de Martin Fourcade cu 798 pct, urmat de Johannes Thingnes Boe 560 pct, Emil Hegle Svendsen (Norvegia) 557 pct etc.