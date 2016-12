FOTO. CVM Tomis s-a impus cu greu în fața ACS VM Zalău, scor 3-2

Vineri seara, CVM Tomis a disputat în Sala Sporturilor meciul contra ACS VM Zalău, contând în etapa a doua a Diviziei A1 de volei masculin.Cele două echipe au oferit un spectacol suporterilor prezenți. Partida a fost una foarte disputată. Oaspeții au câștigat primul set, scor 28-26. CVM a echilibrat balanța în setul al doilea pe care l-a închis la scorul de 25-19. Zalăul a trecut iar la conducere după al doilea set pe care l-a câștigat, scor 25-22. În setul patru, elevii lui Martin Stoev nu au lăsat garda și au dus meciul în decisiv (25-21).Setul cinci a adus emoții mari nu doar jucătorilor, ci și suporterilor. Campioana României a apăsat accelerația și a închis setul, scor 15-13.CVM Tomis a obținut victoria, scor general 3-2 (26-28, 25-19,22-25,25-21,15-13)."A fost un adevărat derby. Ne bucurăm că am ieșit noi câștigători și că o să avem un moral bun pentru Liga Campionilor. Încet-încet începem să ne închegăm și se vede că am jucat puțin meciuri împreună. De rpegătire am avut trei partide, dar ne antrenăm bine", a declarat Andrei Laza.Pe 5 noiembrie, CVM va juca pe terenul belgienilor de la Volley Asse-Lennik.