Fotbalul românesc îndoliat! A murit un mare dinamovist

2

Ha...ha !

Si eu am crezut la fel, am acoperit sampania, poate data viitoare le bem. Apropo de marii nostrii fotbalisti care mor inante de termen, nu uitati dragilor reclama tv cu : alcoolul dauneaza grav sanatatii, dar nici reclama tv cu : pentru sanatatea dvs. consumati zilnic minim 2 litri de lichide. Doua reclame care se bat cap in cap si sunt uneori gresit intelese de utilizatori. Dumnezeu sa-l ierte pe nea Titit Fratila si sa-l duca in Rai, la loc luminos, la loc cu verdeata, dar fara carciumioare. Se pare ca UE a aprobat 200 milioane de euro pentru Rai - 2 restaurante de lux, la interventia lui Nicolae Ceausescu dupa indelungate rugaminti ale doamnei Acad.Prof.Univ.Dr. Docent Elena Ceusescu, care ere foarte trista zilele acestea ca nu cumva sa-i ia cineva lucrarea ei de doctorat la ciufulit si sa constate ca-i plagiata 100 %. Vom reveni cu Up Date.