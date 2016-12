Fotbalul constănţean l-a ratat pe Grigoraş

„Nu aș vrea să mă arate lumea cu degetul”

Fotbalul constănțean l-a ratat pe Grigoraș

Tehnicianul de 46 de ani s-a decis: fiind prea târziu, nu va mai lua în calcul nicio eventuală propunere de la FC Farul sau de la alți hibrizi aruncați pe piață. Toți cei care au declarat că îl doresc antrenor nu au făcut decât să-l încurce, să-l țină în loc și să-l facă să rateze startul campionatului. Atât Giani Nedelcu, patronul FC Farul, cât și reprezentanții Consi-liului Județean Constanța au tot aruncat la înaintare o variantă aducătoare de imagine, antrenorul Petre Grigoraș, deși lucrurile din ograda lor erau departe de a fi clare. Într-un caz, teoretic, club există, dar e în degringoladă, iar în celălalt caz, echipa nou-înființată și fuziu-nea, planurile atât de sforăitoare ale CJC, au murit din fașă. În plus, Consiliul l-a și tratat urât pe Grigoraș, abordându-l și apoi abandonându-l. Într-un târziu, a venit și cu o propunere, echipă de Liga a III-a (dar de unde și aceasta?), iar Grig a refuzat. Și Nedelcu a avansat o echipă din eșalonul trei, CS Eforie, însă ați mai auzit ceva de ea? Subiect închis Practic, toate discuțiile cu Grigoraș s-au purtat doar ca să se poarte, fără vreun obiectiv clar, fără perspectivă și soluții. Iar timpul a trecut și antrenorul nu mai avea pentru ce să aștepte. Mâine-poimâine începe campionatul, iar lui nu i s-a oferit nimic palpabil cu care să pornească la drum. Nemaipunând la socoteală și că, stând după „salvatorii” fotbalului constănțean, Grig a pierdut și alte trenuri, trezindu-se la startul competiției fără echipă. „Nu mi-a mai zis nimeni nimic, însă, oricum, e prea târziu, astfel că nu mai sunt dispus sub nicio formă să mă înham la ceva în acest moment, la Farul sau la o variantă înlocuitoare. Nu aș vrea să mă arate lumea cu degetul. Lucrurile trebuia rezolvate de acum două săptămâni. Mai e puțin și începe campionatul. Gata, pentru mine, acest subiect este închis, cel puțin până în iarnă. Să dea Dumnezeu să apară ceva în ceasul al 12-lea, pentru că nu sunt singurul antrenor. Mă îndoiesc însă că se va rezolva ceva”, a declarat Grigoraș, pentru „Cuget Liber”. Suporterii nu renunță În acest moment, FC Farul a depus cerere de înscriere în Liga a II-a, dar nu are echipă. Apoi, chiar și dacă ar avea, trebuie să plătească restanțele către fotbaliști pentru a-i fi permisă evoluția în campionat, iar stadionul e pe cale să-l piardă. De cealaltă parte, CJC a eșuat lamentabil în toate pro-iectele cu care s-a lăudat. Fanii nu mai au speranță decât în formația pe care vor să o înscrie în Liga a IV-a, prin Asociația Suporterilor FC Farul. „Azi (n.n. - ieri), am plătit re-zervarea de nume pentru asociație și am trimis hârtia la Ministerul Justiției. Sperăm ca în 2-3 săptămâni să primim răspunsul. În ce privește echipa, eu cred, că pentru început, în primul an, ne-am putea descurca”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Sorin Mihăilescu, liderul fanilor constănțeni. Luptă pentru semnele distinctive ale Farului În același timp, un alt obiectiv al suporterilor este recuperarea semnelor distinctive ale clubului, pentru a nu încăpea pe mâini străine. „Miercuri seară, noi, suporterii, am avut o ședință, în care am discutat și acest subiect. Este bătut în cuie, luptăm cu toate forțele pentru semnele Farului”, ne-a mai spus Mihăilescu. La întrunirea fanilor nu a venit și Nedelcu, așa cum a promis, motivând că a avut treabă la București.