Fotbaliştii Săgeţii fac antrenamente „pe datorie”

Fotbaliștii Săgeții fac antrenamente „pe datorie”

Ştire online publicată Joi, 09 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Problemele continuă să le dea bătăi de cap conducătorilor de la Săgeata Năvodari. Contactat telefonic de „Cuget Liber”, președintele Consiliului Director al clubului, Dumitru Rida, a declarat că, deși fotbaliștii antrenați de Constantin Gache nu și-au primit încă salariile, situația este în continuare sub control. „Băieții continuă să se pregătească la Năvodari, după programul stabilit la reunire. Sunt profesioniști și au înțeles că situația financiară actuală nu avea cum să nu afecteze clubul nostru, dar își văd de treabă și respectă programul stabilit de antrenor. Dacă sunt supărați, îi înțelegem. Nu am auzit în ultima vreme să fie jucători care să vrea să plece de la echipă. Singurii care au plecat sunt Jianu și Ochiroșii. Primul m-a păcălit și nu mi-a plăcut felul cum a procedat. A venit într-o zi la mine și mi-a spus că mă roagă să-i dau dezlegare de contract, pentru că vrea să revină acasă, la Slatina, din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă mama lui. M-a înduioșat și am acceptat să-i fie reziliat contractul, însă, când am aflat că s-a dus la Viitorul, am fost dezamăgit. În ceea ce-l privește pe Răzvan Ochiroșii, el este jucătorul nostru. Am înțeles că a plecat la o echipă din județul Prahova. Noi am discutat cu oficialii de la Oțelul în vară, pentru un împrumut pe un an al fotbalistului, însă vedeți unde s-a ajuns. O să luăm o decizie în cazul lui și vom avea o discuție și cu cei de la Oțelul, pentru că nu este normal ce s-a întâmplat. Însă primordial pentru noi este să achităm restanțele jucătorilor de la echipă. Nu știu dacă ne vom permite să întărim echipa în această iarnă, însă avem un lot bun, care poate face față cu brio în retur”, a declarat Rida. Cristian PAHOMIE