Fotbaliştii Farului sunt „ca soldatul sovietic“

Fotbaliștii Farului sunt „ca soldatul sovietic“

Lovit la genunchi în jocul-școală de miercuri, stoperul Liviu Ștefan s-a refăcut, iar ieri a participat normal la antrenamente. Liviu a risipit emoțiile: accidentarea sa a fost minoră, astfel că fundașul poate evolua în meciul cu CS Otopeni. „Jucătorii mei sunt căliți, sunt ca soldatul sovietic, nu-i doboară nimic”, a glumit antrenorul principal al Farului, Ioan Sdrobiș. Mijlocașul Liviu Mihai II în schimb a primit zece zile de pauză de la doctorul echipei naționale, Pompiliu Popescu, după ce a efectuat un control care a relevat că jucătorul a suferit o întindere pe inghinali. „Marinarii” speră ca, mâine, în partida de acasă cu CS Otopeni, să obțină prima victorie din acest campionat. „Va fi un meci greu, cu o echipă foarte bună, însă noi sperăm să spargem gheața. E și timpul să o facem, pentru că am început să ne cunoaștem mai bine și să legăm relațiile de joc”, a declarat atacantul Alin Abuzătoaie. „Până acum, s-a cunoscut că am stat cam prost la capitolul pregătire. De prin minutul 70 ne venea greu să alergăm. E adevărat că am înscris cele două goluri după acest minut, însă, lucru îmbucurător, am făcut-o cu ultimele resurse, ne-am chinuit. Sâmbătă, vrem să obținem prima victorie. Am avut trei meciuri grele, dar, din următoarele patru, sperăm să luăm cât mai multe puncte. Am înțeles că Otopeni e echipă destul de bună, care se bate la primele locuri, însă totul se va decide pe teren”, a arătat un alt om ofensiv, Bogdan Rusu. Mijlocașul dreapta Sergiu Scărlătescu este de părere că, în acest moment, „marinarii” sunt mai omo-geni și mai bine pregătiți, după ce au muncit „din greu”. „Venim după trei meciuri în care am scos doar un punct, așa că trebuie să batem CS Otopeni. Trebuie să ne mobilizăm, având în vedere că beneficiem și de sprijinul publicului. E greu de spus pe ce loc vom termina turul, dar avem lângă noi un antrenor care ne împinge de la spate și ne susține din toate punctele de vedere. Dacă vom încheia pe 10-11, ar trebui să fim mulțumiți”, a punctat Scărlătescu. *** „Nu am mai jucat de 6-7 luni, din cauza problemelor pe care le-am avut la picior, astfel că sunt foarte nerăbdător să revin pe teren. Să vedem și cât voi putea rezista. Momentan, nu cred că pot duce un meci întreg, nici nu e acesta obiectivul meu. Poate pot să ajut echipa în a doua repriză, spre final. Antrenorul Ioan Sdrobiș m-a încercat titular la antrenamente, dar nu știu dacă e momentul să intru în primul 11. Sper să urmez și eu traseul lui Paul Papp, care, în urma evoluțiilor de la Farul, joacă titular la FC Vaslui și la echipa națională de tineret. Vaslui este orașul meu natal” Alin Abuzătoaie