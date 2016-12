Fotbaliştii Farului şi-au primit banii

Fotbaliștii Farului și-au primit banii

Cu două excepții, Barbu și Pașcovici, „marinarii” au încasat drepturile salariale și primele pentru victoria cu Gloria Buzău, la nicio săptămână de la finalul turului Ligii a II-a. Achitarea banilor s-a încheiat ieri, când „marinarii” au intrat în vacanță. „În condițiile în care toate echipele de fotbal din România trec prin greutăți, iar multe cluburi, chiar și de la Liga 1, au întârzieri finan-ciare față de jucători de două - trei luni, e de apreciat că, la noi, băieții și-au luat banii în scurt timp. Îi mulțumim Consiliului Director pentru eforturile depuse. Jucătorii trebuie să aprecieze aceasta, iar în retur să se mobilizeze și mai mult și să promoveze, aducând bucurie patronatului clubului și întregii Constanțe”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Sevastian Iovănescu, președintele executiv al FC Farul. Barbu și Pașcovici au o situație mai specială, Consiliul Director al clubului constănțean propunându-le celor doi o reducere cu 50% a contractelor. „Dacă vor renunța la jumătate din valoarea contractelor, caz în care își primesc și ultimii bani pe 2009, Barbu și Pașcovici vor rămâne la echipă. Dacă nu acceptă, sunt liberi să-și găsească altă formație, Farul neavând nicio pretenție financiară”, a explicat Iovănescu. Veteranul Ion Barbu (32 ani) s-a arătat dezamăgit de cele hotărâte. „Nu meritam așa ceva. Am pus suflet pentru Farul, unde joc de zece ani, depășind 200 de meciuri. M-am și stabilit la Constanța. Salariul meu s-a redus cu 50% la retrogradare, valoarea actuală fiind una medie”, ne-a spus Barbu, care mai are contract cu Farul un an și jumătate. Cosmin Pașcovici (31 ani) a declarat că va încerca în această iarnă să-și găsească o altă echipă, din țară sau din străinătate, iar, dacă nu se va concretiza nimic, este hotărât să-și ducă până la capăt contractul cu clubul constănțean, care se încheie la finele acestui sezon, neacceptând reducerea salarială. Altfel, sâmbătă, 12 decembrie, la ora 11, Farul va organiza, la club, un prânz festiv pentru toți angajații, marcând astfel încheierea turului de campionat. Mățel și Papp, sub ochii lui Răzvan Lucescu Internaționalii de tineret ai Farului, Alexandru Mățel și Paul Papp, au fost convocați de selecționerul Emil Săndoi pentru amicalul de joi, 17 decembrie, ora 14, de la Mogoșoaia, cu o reprezentativă Under-23 condusă de Răzvan Lucescu. Selecționerul echipei mari a convocat 22 de jucători din primele două ligi, fiind în căutări pentru echipa B a României, care, anul viitor, va susține o serie de meciuri de verificare.