Fotbaliştii Farului pică pe capete

Gică Butoiu are dureri de cap pentru meciul cu CS Otopeni

Fotbaliștii Farului pică pe capete

Antrenorul „marinarilor“ nu va putea folosi sâmbătă cinci jucători, în vreme ce alți doi sunt cu semnul întrebării. La antrenamentul de ieri, Gică Butoiu a avut doar 12 jucători de câmp, completând lotul cu patru puști din pepinieră. FC Farul se confruntă cu probleme importante de lot pentru meciul cu CS Otopeni, de sâmbătă, din deplasare. Antrenorul Gică Butoiu nu-i va putea folosi pe Florin Buzea, Ionuț Lupu (suspendați), Nicolas Vajou, Ion Barbu și Alin Abuzătoaie (accidentați), iar George Patriche și Alexandru Răuță sunt incerți. Dintre cei cu probleme medicale, doar Dan Zdrâncă va reveni cu CS Otopeni. Buzea și Lupu au primit cu Ceahlăul câte un cartonaș galben, care le aduce suspendarea sâmbătă. În plus, Lupu are și contractură, iar Buzea e răcit, ambii neparticipând la antrenamentul de ieri. Dacă situația lui Vajou e clară, stoperul francez urmând a lipsi în jur de trei săptămâni, după ruptura musculară din partida cu nemțenii, în cazul lui Barbu (entorsă de gleznă și ligament afectat) și Abuzătoaie (probleme la picior) se spera în recuperarea lor pentru sâmbătă, însă verdictul a fost negativ, amândoi jucătorii având în continuare dureri. Luni, au încercat să intre și la minge, însă degeaba. Colac peste pupăză, Abuzătoaie s-a ales și cu o contractură. Pe lângă Barbu și Abuzătoaie, la ședința de pregătire de ieri a absentat și George Patriche, care a acuzat dureri la genunchi și a lucrat doar în sala de forță. Cu Barbu, Vajou și Buzea absenți siguri și cu Patriche incert, Butoiu mai are la dispoziție pentru centrul apărării doar doi jucători, Liviu Ștefan și Pașcovici. Butoiu nu este ferit de emoții nici în poartă, Răuță acuzând o răceală și nefiind prezent ieri la antrenament. Va reveni însă Zdrâncă, dar și el va trebui să evite să repună mingea cu piciorul de la șase metri. În condițiile atâtor probleme de lot, Gică Butoiu nu a avut la dispoziție ieri decât 12 jucători de câmp (Nițescu, L. Ștefan, Pașcovici, Sascău - fundași; Husein, Stăncioiu, Păduraru, Paraschiv, Munteanu - mijlocași; Șt. Ciobanu, Borza, Dutciuc - atacanți) și trei portari (Zdrâncă, Preda, T. Alexe), tehnicianul Farului fiind nevoit să cheme patru jucători din pepinieră, mijlocașii Amariei (18 ani), Conțu și Sescioreanu (19 ani) și atacantul Uzun (20 ani). Astăzi, tehnicienii fariști ar fi vrut să organizeze un joc-școală, însă, cum nu prea mai au cu cine să alcătuiască două echipe (cu tot sprijinul juniorilor), mai mult ca sigur că acțiunea va pica.