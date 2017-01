Fotbaliştii de la Obelisc Costineşti vor juca împotriva lui Hakan Şukur

În turneul pentru veterani de la Varna

Fotbaliștii de la Obelisc Costinești vor juca împotriva lui Hakan Șukur

În perioada 4-6 martie, echipa Obelisc Costinești va participa la turneul de fotbal pentru veterani de la Varna (Bulgaria), competiție găzduită de la sala principală a Complexului Sportiv Spartak. La ediția din acest an, dedicată memoriei fostului jucător Gheorghi Dimitrov, sunt invitate zece echipe, cea mai importantă fiind, de departe, Galatasaray Istanbul, în rândurile căreia se regăsește fostul mare internațional Hakan Șukur. Celelalte formații sunt Partizan Belgrad, Spartak Varna, Spartak Pleven, Selecționata Kosovo, Cernomore Varna, Selecționata Macedonia, Portul Varna și Selecționata Sofia. Obelisc Costinești este o prezență constantă la turneul de la Varna, unde, an de an, se clasează pe locuri fruntașe și se remarcă prin dăruire și disciplină în joc. Conform informațiilor furnizate de organizatori, anul acesta, meciurile vor cuprinde două reprize a câte 40 de minute, iar o echipă va fi alcătuită din opt jucători, plus portarul.