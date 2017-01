Fotbalişti de la Săgeata şi Viitorul, convocaţi la Naţionala de tineret

1

SALVATI FARUL!!

Domnule Nedelcu ,Dle.Bosanceanu si stimati alesi locali Sunt farist din anul 1980,ceea ce inseamna ca am cunoscut acest club minunat de fotbal si sub conducerea altora,mai putin a alesilor locali.Am trait bucurii ,am trait tristeti dar in ultimul timp mai multe tristeti si asta nu din cauza “performantei” ci din cauza dumneavoastra dle.Nedelcu,dle. Bosanceanu si a dumneavoastra stimati alesi locali. Ceva mai frumos ca si F.C.FARUL CONSTANTA nu exista.Interesele dumneavoastra sunt mult mai presus decat a face ceva pentru acest club minunat de fotbal,adica FARUTUL NOSTRU(asa cum numim noi faristii acest club de fotbal).Da,am spus FARUTUL NOSTRU, cu toate ca nu avem putere decizionala in cadrul clubului.Puterea noastra consta in faptul ca NOI IUBIM F.C.FARUL CONSTANTA,iubire pentru F.C.FARUL care apare la nastere si se dezvolta odata cu trecerea anilor si chiar si dupa:CU FARUL PANA LA MOARTE !Chiar si dupa moarte iubirea nu dispare.Iubirea FARUTULUI este un spirit ,un spirit viu ce ne uneste pe toti FARISTII!FITI SI DUMNEAVOASTRA UNII DINTRE NOI!FARUL=FAMILIE,SPIRIT,ECHIPA! Suntem putini faristi,dar suntem unici si acelasi timp speciali.Lasati orgoliile la o parte si haideti sa strigam cu totii:HAI FARUL!Facem spectacole in Mamaia,dam pachete la nevoiasi dar FARUTUL incet-incet se stinge.NU LASATI FARUL SA MOARA!Mai tineti cont si de sugestia celor putini dar “nebuni”. Pentru mine,pentru noi FARISTII ,F.C.FARUL CONSTANTA inseamna VIATA IAR FARA FARUL VIATA NOASTRA NU ARE SENS!NU ATENTATI LA INSASI VIATA NOASTRA! NU LASATI FARUL SA MOARA!