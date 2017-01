Fotbalist de la Jiul, bătut crunt de bodyguarzii patronului

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Fotbalistul Jiului, Mihai Lungan (28 ani), a declarat vineri, pentru NewsIn, că a fost bătut crunt de bodyguarzii patronului Alin Simota, deoarece a depus memoriu la Federația Română de Fotbal pentru a deveni jucător liber de contract. Lungan susține că totul s-a întâmpla joi, în timpul unui antrenament: „Făceam antrenament separat și unul dintre antrenorii grupei de juniori a Jiului mi-a spus că mă așteaptă domnul Simota la vestiare să discute cu mine. Când am ajuns acolo nu era nimeni, iar când am ieșit, mă așteptau doi dintre bodyguarzii dânsului, care m-au bătut foarte rău. Mi-au spart dinții, am numai vânătăi, sunt distrus. Nimeni nu a putut să vadă bătaia pentru că totul a fost regizat. Doar băieții de la stadion, care au văzut cum am intrat și cum am ieșit", a povestit jucătorul, care îi va acționa în judecată pe cei doi bodyguarzi care l-au bătut.