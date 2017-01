FOTBAL. Vlad Chiricheş a semnat cu Tottenham! Iată ce SALARIU va avea jucătorul

FOTBAL. Vlad Chiricheș a semnat cu Tottenham! Iată ce SALARIU va avea jucătorul

Ştire online publicată Vineri, 30 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Vlad Chiriches a trecut cu bine de vizita medicală și a semnat cu Tottenham un contract pe trei ani. În urmă cu cîteva minute, Vlad Chiricheș a semnat contractul cu Tottenham, pentru o perioadă de 5 ani, românul urmînd a încasa, în primul an, 23.000 de lire sterline pe săptămînă, scrie Fanatik.ro"La Varsovia a fost foarte greu. E greu sa vezi meciul din tribuna, sa-ti dai seama ca nu poti sa-i ajuti pe baieti in niciun fel. Dar baietii s-au descurcat si fara mine, nu a fost nicio problema. Au fost momente mai dificile pentru mine. Ma asteptam sa se rezolve transferul si nu mi-a cazut bine cand nu s-a putut prima data. Atunci am incercat sa trec peste moment si sa-mi vad de treaba mai departe. Baietii au fost alaturi de mine, m-au sunat, mi-au dat mesaje de incurajare.