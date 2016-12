Fotbal / Viorel Tănase explică motivele plecării de la FC Farul

Fostul antrenor al FC Farul, Viorel Tănase, a explicat, astăzi, de ce a renunțat la banca tehnică a marinarilor.„Am venit la Farul cu un obiectiv îndrăzneț, promovarea, fapt ce m-a determinat să-mi supraevaluez echipa, crezând că se poate mai mult. Nu s-a reușit, fapt ce m-a determinat să port o discuție privind viitorul meu la acest club. În urma discuției cu Marian Diaconescu, am ajuns la un acord. Am stabilit că fără o susținere financiară din partea autorităților și a clubului nu am mai putut continua colaborarea. Totuși, am un regret, că se putea mai mult și că nu am demisionat, ci dimpotrivă, mi s-a spus că nu voi mai avea sprijin pe viitor. La acel moment, am căzut de acord să reziliem contractul. M-am simțit mândru că am antrenat FC Farul, un club de tradiție și cu istorie în fotbalul românesc. În același timp, le mulțumesc și jucătorilor pentru caracterul lor și pentru colaborarea excelentă pe care am avut-o. Le doresc multă baftă în continuare și să rămână drepți, să nu se îndoaie niciodată. Am colaborat foarte bine cu toată lumea din club și în primul rând cu președintele Marcel Lică. Totul a decurs normal între conducere și antrenor, rămânem prieteni, nu am reușit un proiect, poate îl reușim pe al doilea”, a spus Viorel Tănase, într-un comunicat postat pe site-ul oficial al clubului.Viorel Tănase fusese instalat în funcția de antrenor al echipei FC Farul la începutul lunii ianuarie.