Fotbal / Viorel Tănase: „De acum, cine nu va respecta sarcinile, va plăti ori pecuniar, ori cu locul în echipă !”

Antrenorul echipei FC Farul, Viorel Tănase a acordat astăzi un mini-interviu pentru site-ul clubului în care a vorbit despre discuțiile pe care le-a avut cu conducerea clubului și cu jucătorii la sfârșitul meciului de sâmbătă.„Am stat foarte bine și am analizat. Am făcut foarte multe greșeli și mă refer aici la poziționare la fazele fixe și în plus nu am avut consistență în atac. De acum, cine nu va respecta sarcinile, va plăti ori pecuniar, ori cu locul în echipă pentru că nu se mai poate, responsabilitate trebuie să existe la toată lumea la un asemenea obiectiv îndrăzneț pe care l-am propus la începutul acestui retur. Am avut discuții individuale cu jucătorii, chiar puțin mai acide și sper că au înțeles. Am avut o discuție și cu conducerea despre tot ceea ce s-a făcut bine și mai puțin bine și zic eu că acest duș rece îl vom remedia cu o victorie cu Săgeata. Altceva nu avem de făcut, nu mergem la psihologi, nu s-a întâmplat nimic, am pierdut un meci. Jocul, per ansamblu, nu a fost unul reușit dar băieții si-au dorit. Botoșaniul a obținut o victorie mare dacă cu două faze au reușit să câștige. Am revăzut partida, am avut câteva situații, așa cum am zis si după meci am dus bine balonul până la 20 de m de poartă.„ a declarat Viorel Tănase pentru site-ul oficial al clubului constănțean, fc.farul.ro.