Fotbal / Viorel Tănase crede în continuare în şansele Farului de a promova

Faristii trebuie sa-si rascumpere greselile!

Meciul cu Botosani a fost greu digerabil pentru noi Faristii, pentru ca nu am inteles atitudinea unor jucatori care nu s-au antrenat si odihnit suficient pentru meci, dar si deciziile lui Tanase de a-i inlocui pe Ivanovici si pe Buzea, lasandu-i in teren pe Pana si pe 18-ar, care ne-au costat scump! In plus, Vali Badea e destul de departe de forma care l-a consacrat si mai bine ar fi sa se renunte la el si sa se apeleze la tinerele talente ale propriei pepiniere. Vom fi pe stadion alaturi de voi, insa trebuie sa dati totul pentru o victorie atat de necesara! Mult succes Faristi! In Constanta doar Farul conteaza!