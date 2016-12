Fotbal / Viorel Tănase: „Am pregătit meciul la victorie!”

În cadrul conferinței de presă premergătoare meciului de sâmbătă, cu FC Viitorul, antrenorul echipei FC Farul, Viorel Tănase, a declarat că importante sunt cele trei puncte puse în joc și a transmis suporterilor fariști să stea liniștiți, pentru că a pregătit foarte bine jocul.„Pentru mine și echipa mea, jocul cu FC Viitorul este mai mult decât un simplu derby. Acest joc este o finală din care îmi doresc să ieșim cu un rezultat pozitiv. Viitorul are și puncte slabe, pe care sper să le putem specula la maxim, astfel încât la final să ne facem suporterii fericiți. Am pregătit acest meci cu foarte mare atenție. Niciodată nu am pregătit un meci la egal, pentru că îmi doresc mereu să câștig și sper ca la meciul cu FC Viitorul echipa mea să dea dovadă de motivația și de spiritul de sacrificiu pe care am vrut să îl implementez la echipă încă din prima zi când am venit la FC Farul”, a declarat Viorel Tănase.