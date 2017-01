Fotbal / Vali Badea: Batem Viitorul şi promovăm!

Fotbal / Vali Badea: Batem Viitorul și promovăm!

Noul atacant al Farului, Vali Badea, a participat, astăzi, la prima conferință de presă în calitate de jucător al „marinarilor”. Fostul golgheter al Stelei a promis fanilor că va da totul pe teren pentru a-și ajuta noua echipă să câștige marele derby cu Viitorul și să promoveze în Liga I.„Sper să fie un pas bun pentru mine și alături de Sorin Paraschiv să ajut Farul să promoveze în Liga I. Am avut ocazia să joc afară și nu am avut prea mult noroc. Sper să fiu sănătos și să pot să joc, să am meciuri în picioare. Îmi doresc mai mult ca oricine să joc și să marchez, să ajut echipa. Vreau să fie și suporterii mulțumiți. Cunosc mai mulți jucători de la Farul, însă cu siguranță voi avea ocazia să îi cunosc și mai bine. Știu că Dică a ajuns la Viitorul și mă bucur pentru el însă, chiar dacă în perioada când jucam la Steaua am avut multe de învățat de la el și m-a ajutat să marchez multe goluri, la întâlnirea directă vom fi adversari și voi da totul pentru a înscrie și a ajuta FC Farul să câștige acel meci”, a declarat Badea.