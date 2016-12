Fotbal U19: FC Viitorul, învinsă de FK Pribram, scor 0-2

Miercuri seara, campioana României la Under 19, FC Viitorul, a susținut, prima manșă din turul al II-lea al Ligii Campionilor pentru Tineret, competiție cunoscută sub denumirea de Youth League, pe terenul campioanei Cehiei, FK Pribram. Constănțenii au pierdut meciul, scor 0-2 (0-1)Manșa retur este programată pe 25 noiembrie, la Ovidiu (ora 18.00).Au evoluat formațiile: FK Pribram Youth (antrenor Petr Janota): Jedlicka – Boucek, Holy, Chalus, Ruzek – Januska, Kvet, Hlavaty – Lanka (90 Rataj), Ayong (85 Makos), Srain (78 Cervenak).Rezerve neutilizate: Sedivy – Marsik, Matousek, Belohlavek.FC Viitorul Youth (antrenor Vasile Mănăilă): Tordai – Căpușă, Nedelcu, Ghiță, Panait (46 Grecu) – Marin, Trancă, Dumitrescu – Ciobanu, Coman, Cicâldău (72 C. Ene).Rezerve neutilizate: Dur-Bozoancă – Rogoza, Șandru, Iani, Manole.