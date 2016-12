Fotbal / Steaua - Botoşani se dispută la Cluj din cauza problemelor de pe Arena Naţională

Fotbal / Steaua - Botoșani se dispută la Cluj din cauza problemelor de pe Arena Națională

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Cel mai modern stadion al țării, Arena Națională, nu deține certificatul ISU. Prin urmare, Steaua a fost obligată, cu mai puțin de 48 de ore înaintea meciului cu FC Botoșani, să găsească un nou loc de disputare al partidei. Soluția salvatoare a venit de la Cluj. Stadionul CFR-ului este considerat sigur și poate organiza evenimente sportive.„Îl avem, e la zi, chiar au fost pompierii acum vreo două luni, că cine știe ce tragedie s-ar putea să urmeze și a fost bine, n-au găsit probleme deosebite. Și Arena Națională nu-l are. Nu-l are și nici Cluj Arena nu-l are. Deci, s-a jucat în toată perioada asta fără certificat ISU. Pe noi ne-a obligat, probabil că la cele care țin de stat nu e nevoie”, a spus Iuliu Muresan, președinte CFR Cluj, potrivit Digi24.ro.Marius Șumudică, antrenor Astra Giurgiu: „Țara asta merita mult mai mult și nu este normal ce se întâmplă.”Arena Națională aparține de Primăria Capitalei. Stadionul nu a primit avizul final, pentru că acoperișul nu corespunde momentan criteriilor.Materialul din care este făcut nu a fost testat într-un laborator acreditat ISU. Stadionul este dotat cu detectoare de fum și o rețea de hidranți, iar în cei patru ani de funcționare a găzduit 128 de evenimente, printre care și finala Europa League din 2012.