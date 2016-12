Fotbal / România joacă miercuri cu Belgia. Vezi ce spune Piţurcă

Fotbal / România joacă miercuri cu Belgia. Vezi ce spune Pițurcă

Naționala României de fotbal va juca, miercuri, de la ora 21.00, pe Național Arena, un meci amical cu formația similară a Belgiei. Selecționerul Victor Pițurcă (56 ani) este optimist și totodată realist în ceea ce privesc șansele „tricolorilor” de victorie.„Belgia este o echipă foarte bună, care în următoarea perioadă va avea un cuvânt greu de spus în fotbalul mondial. Întâlnim o echipă puternică și va fi o experiență bună pentru noi. Este ultimul joc din acest an și vrem un rezultat pe măsură ca să putem încheia acest an așa cum ne dorim. Nu am reușit un rezultat bun cu Olanda, alta era situația astăzi, eram mai destinși. Dar și așa, naționala a avut un an bun, care ne dă speranțe. S-a format un nou grup, iar speranțe există datorită jocului”, a spus Pițurcă.Referitor la neconvocarea lui Adrian Mutu, Pițurcă a răspuns:„Când Mutu își va reveni sută la sută din punct de vedere fizic va fi rechemat la națională. Raț și Tamaș? Nu mi-a plăcut atitudinea lor din meciul cu Olanda. Este un avertisment și pentru ei, și pentru alții. Când le transmit ceva, să facă așa cum le spun eu”, ne-a mai spus tehnicianul Victor Pițurcă.