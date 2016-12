Fotbal / Mihai Pintilii va semna cu Al Hilal

Ştire online publicată Joi, 05 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Selecționerul Victor Pițurcă a declarat, seara trecută, că l-a lăsat pe fotbalistul Stelei, Mihai Pintilii, să nu participe la meciul amical cu Algeria, scor 1-2, deoarece jucătorul l-a anunțat că va semna un contract cu Al Hilal, echipă antrenată de Laurențiu Reghecampf."Pintilii mi-a spus că nu poate participa la acest joc deoarece o să semneze cu Al Hilal. L-am lăsat, pentru că îmi spunea că de câteva zile se gândește doar la acest transfer, nu mai are gândul la joc și atunci am decis să îl las", a spus Pițurcă, potrivit Mediafax.ro.Victor Pițurcă este de părere că meciurile amicale cu Algeria și Albania au fost "un test bun" pentru tricolori. "Păcat că am terminat rău, cu această înfrângere. Ca și joc, în multe momente băieții noștri au jucat foarte bine, însă au făcut greșeli nepermise, am și ratat ocazii mari de a marca. Asta ne-a costat până la urmă victoria și ăsta e motivul pentru care am pierdut jocul. Sunt nemulțumit că după 2-1 băieții au jucat mai lejer și au permis algerienilor să aibă ocazii", a menționat selecționerul.Pițurcă a vorbit și despre faptul că fanii Algeriei au invadat terenul la final, menționând că el și elevii săi au fost anunțați că trebuie să meargă la vestiare cât mai repede: "Ni s-a spus să intrăm foarte rapid la cabine pentru că spectatorii o să pătrundă în teren. Echipa Algeriei e foarte iubită de suporteri, sunt suporteri fanatici, și până la urmă a fost doar un meci amical".