Fotbal. Meci amical între juniorii României. Iată scorul

Ştire online publicată Marţi, 11 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Reprezentativele U17 și U19 ale României se află în această perioadă în cantonament la Cheile Grădiștei. Cele două au jucat un amical, în care antrenorii au rulat întregul lot pe care îl au la dispoziție.U19 a câștigat partida, scor 6-0 (3-0). Conform site-ului oficial al Federației Române de Fotbal, golurile au fost marcate de: Cristian Ene (16), Alexandru Cicâldău (27 - pen., 34), Angelo Iuga (63, 78) și Bogdan Bălan (74).Selecționerul Adrian Boingiu (U17) a folosit următorii jucători: Daniel Vlad - Constantin Gîrjoabă, Ștefan Pădureț, Constantin Dima, Ricardo Grigore - Radu Boboc, Dominik Wieland - Liviu Gheorghe, Alexandru Mățan, Robert Neciu - Andrei Mezin; Au mai intrat: Alexandru Costache și Adelin Iliescu, portari, Denis Haruț, Cristian Podină, Daniel Chifu, Mihai Ene, Dan Berci, Claudiu Micovschi, Carlos Cherteș, Vlad Gălățanu, Alexandru Petruș și Hery Du-ho Kim.Echipa României U19 (antrenor Andrei Spier): Arpad Tordai - Florentin Pham, Ștefan Suru, Alin Dudea, Daniel Panait - Alin Manea, Denis Chivari, Alexandru Cicâldău, Andrei Burlacu - Theodor Botă, Cristian Ene; Au mai intrat: Eugen Brie și Laurențiu Popescu, portari, Victor Rogoza, Cosmin Stăncuță, Bogdan Raul Rafa, Mihai Zamfir, Sebastian Mailat, Angelo Iuga, Rafael Licu, Alexandru Dulca, Andrei Ghiunghiuș, Bogdan Bălan, Daniel Tilinger.Reprezentativa Under 17 a României va juca, în perioada 24-29 octombrie 2015, în calificările pentru UEFA Under 17 Euro 2016, ce va fi găzduit de Azerbaijan.Reprezentativa Under 19 a României va juca, în perioada 12-17 noiembrie 2015, în țară, în calificările pentru UEFA Under 19 Euro 2016, ce va fi găzduit de Germania.