Fotbal / Marcel Lică regretă plecarea lui Viorel Tănase

Contactat de „Cuget Liber”, președintele executiv al FC Farul, Marcel Lică, a declarat că regretă plecarea antrenorului Viorel Tănase de la echipă.„Nu pot să vă spun decât că îmi pare foarte rău că a plecat Viorel. Eu am colaborat foarte bine cu el și regret că s-a ajuns aici. Nu pot să vă dau prea multe amănunte, pentru că eu sunt în spital de joi, atunci când am fost operat de hernie și tot ceea ce mi-a spus el este că a ajuns la un acord cu clubul pentru rezilierea contractului și că îmi mulțumește pentru colaborarea pe care am avut-o de-a lungul celor trei luni în care a fost antrenor la FC Farul”, a declarat Lică.