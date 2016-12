Fotbal: Manchester United a primit 559 milioane de dolari sponsorizare de la General Motors

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Clubul englez de fotbal Manchester United, aflat în proprietatea unei familii miliardare din SUA a primit 559 milioane de dolari pentru a purta timp de 7 ani pe tricourile de joc emblema firmei General Motors Co, divizia Chevrolet.Înțelegerea a fost semnată pe 26 iulie și va fi anunțată luni, întrucât detaliile financiare au fost discuții între clubul englez și US Securities and Exchange Comission. Contractul este până în sezonul 2020-2021, după ce expiră acordul cu firma de asigurări Aon, din sezonul 2014-2015. Până atunci, MU va primi din partea Chevrolet o sponsorizare anuală de 18,6 milioane de dolari anual, pentru 2012-2013 și 2013-2014.