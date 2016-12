Fotbal / Luchin a semnat cu ACS Poli Timișoara

Fundașul Srgian Luchin, care și-a reziliat contractul cu Steaua, a semnat, joi, o înțelegere pe un an cu ACS Poli Timișoara, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon, potrivit site-ului oficial al clubului de fotbal de pe Bega.Luchin se întoarce la Timișoara după patru ani, în care a mai evoluat la Dinamo, Botev Plovdiv și Steaua''Cu siguranță, Luchin nu mai are nevoie de nicio prezentare. Ne bucurăm că am reușit să-l aducem alături de noi. Este un transfer la care am visat cu toții, și eu, și Dan Alexa, alături de colegii din club. De la promovare ne-am dorit ca Srgian să ni se alăture. Încet, am reușit să refacem un grup de jucători cu care Poli Timișoara, între 2008 și 2011, a obținut rezultate importante în fotbalul românesc. A fost o așteptare destul de lungă, oarecum ne-a afectat absența lui în acest început de campionat, deoarece Srgian este un jucător cu experiență care ne poate ajuta și în teren, și în vestiar'', a declarat managerul sportiv Daniel Stanciu, într-o conferință de presă, potrivit Agerpres.ro.''Ne-am înțeles pe un an, cu posibilitatea prelungirii înțelegerii pe încă un sezon. Era în ultimul an de contract cu Steaua. Deși a avut oferte din țară, a preferat să vină acasă, să se întoarcă la Poli, alături de noi, să îndeplinim obiectivul menținerii în Liga I'', a mai spus Stanciu.Srgian Luchin, născut pe 4 martie 1986, la Timișoara, emoționat la revenirea acasă, a declarat că a contat foarte mult faptul că Daniel Stanciu și Dan Alexa sunt la Poli: ''Mă bucur că am revenit la Timișoara, că am avut o primire frumoasă, așa cum mă și așteptam. Acasă te simți cel mai bine. De o lună de zile port discuții cu Daniel și Dan, am promis că în cazul în care nu îmi voi găsi o echipă în străinătate, în țară voi evolua doar pentru Timișoara. Faptul că sunt ei doi aici a fost un plus în luarea acestei decizii''.Internaționalul român, care va purta tricoul cu numărul patru, a precizat că a avut niște discuții cu o echipă de afară, dar după un start nereușit al echipei de pe Bega, a decis să ajute echipa timișoreană.''Îmi doresc mult să ajut echipa prin evoluțiile mele, sper să revin la forma dinainte, am lipsit destul de mult timp din cauza unor accidentări. Așa cum Poli are nevoie de mine acum, așa am nevoie și eu de Poli și sper să ajut echipa și să ajung la nivelul dorit de club și suporteri'', a mai spus Luchin.''Srgian a fost un jucător pe care l-am dorit mult. De aceea, am așteptat până în ultimul moment și nu am luat un fundaș central. Mă bucur că am avut răbdare. Este un fotbalist pe care îl cunosc foarte bine, ca valoare și caracter. Este un jucător de care am nevoie în teren și în vestiar. Poli Timișoara se întărește foarte mult prin aducerea lui'', a apreciat antrenorul principal Dan Alexa.