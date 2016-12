Fotbal, Liga a II-a: Viitorul Constanţa, remiză 1-1, la Galaţi

1

Lamentabili

Prestatie lamentabila a jucatorilor Viitorului la Galati. Rar mi-a fost dat sa vad atatia jucatori impiedicati intr-o singura echipa! Viitorul a fost egalata avand doi jucatori in plus pe teren, mai mult, jucatorii lui Hagi nu au fost in stare decat rareori sa impinga jocul in jumatatea adversa... Prestatie lamentabila, de tot rasul, pentru Viitorul. Cred ca cei care se ocupa cu pregatirea echipei il fura pe Hagi! Nota 3.