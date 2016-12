Fotbal, Liga 1. Rezultate şi clasament

Fotbal, Liga 1. Rezultate și clasament

Ştire online publicată Duminică, 21 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Rezultate înregistrate în partidele disputate, vineri și sâmbătă, în etapa a VIII-a a Ligii I, programul celorlalte meciuri și clasamentul competiției, potrivit Mediafax:VineriGaz Metan Mediaș - FC Viitorul 3-1Au marcat: Roman '13, Figliomeni '33, C. Petre '84 / Mitrea '70ASA Târgu Mureș - Rapid 1-0A marcat: Goga '82SâmbătăConcordia Chiajna - FC Botoșani 3-3Au marcat: Purece '4, Maftei '25, Boldrin '72 (penalti) / Vașvari '23 (penalti), Fulop '50, '62Oțelul Galați - CFR Cluj 0-1A marcat: Tade '43Dinamo - CSMS Iași 1-0A marcat: Alexe '74DuminicăCeahlăul Piatra Neamț - FC Brașov, ora 16.00, Look TVAstra Giurgiu - Pandurii Târgu Jiu, ora 18.30, Look PlusPetrolul Ploiești - Steaua, ora 21.00, Look TVLuniUniversitatea Cluj - CSU Craiova, ora 21.00, Look TVClasament:1. CFR Cluj 8 6 1 1 17-4 19 puncte2. Steaua București 7 6 0 1 17-4 183. Astra Giurgiu 7 5 0 2 17-6 154. Dinamo București 8 4 3 1 14-7 155. ASA Târgu Mureș 8 4 3 1 13-7 156. Petrolul Ploiești 7 4 2 1 14-5 147. FC Botoșani 8 4 1 3 11-14 138. Gaz Metan Mediaș 8 3 2 3 10-11 119. Ceahlăul Piatra Neamț 7 3 1 3 6-11 1010. Universitatea Cluj 7 2 2 3 8-7 811. FC Brașov 7 2 2 3 9-12 812. Rapid București 8 2 2 4 6-11 813. Pandurii Târgu Jiu 7 1 4 2 5-10 714. FC Viitorul 8 1 3 4 7-11 615. Oțelul Galați 8 1 2 5 4-10 516. CS Universitatea Craiova 7 1 2 4 5-14 517. Concordia Chiajna 8 1 2 5 6-16 518. CSMS Iași 8 0 4 4 4-12 4.