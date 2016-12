Fotbal: Juniorii Academiei, pe podium la „Turkisk Tour of Champions”

Săptămâna trecută, la Alanya (Turcia), echipele de juniori născuți în anii 2004 și 2005 ale Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagi" au participat la turneul internațional „Turkisk Tour of Champions”.Academia Hagi 2004 (antrenor Cosmin Constantin) a câștigat locul trei, iar Academia Hagi 2005 (antrenor Florin Burcea) a terminat turneul pe locul secund.De asemenea, juniorii au mai obținut și premii speciale: Ștefan Duțu a fost desemnat „Cel mai bun fundaș” al Categoriei 2004, iar Luca Banu a primit trofeul pentru „Cel mai bun mijlocaș” al Categoriei 2005.Lotul Academiei Hagi 2004, care a participat la "Turkisk Tour of Champions": Ștefan Iuruc, Ciprian Udriște - portari, Ion Mușat, Ștefan Duțu, Alexandru Burcă, Denis Ciobanu, Andrei Borza, Lary Ion, Răzvan Oancea, Mario Paris, Teo Tala, Eduard Moga, Octavian Telehoi, Andrei Popa, Eduard Bîldea - jucători de câmp. Antrenor: Cosmin Constantin.Lotul Academiei Hagi 2005, care a participat la "Turkisk Tour of Champions": Rafael Munteanu, Robert Mihai - portari, Mario Aioanei, Andrei Lungu, Alin Ștefănescu, Luca Banu, Andrei Călin, Cristian Toma, Dimitris Cocot, Elis Gheorghe, David Pariza, Ervin Abdula, Andres Stan, Cosmin Căpățână - jucători de câmp. Antrenor: Florin Burcea.