Fotbal / Ion Barbu, noul antrenor principal al FC Farul

6

Trebuie sa ne organizam !!!

Mai avem sef de galerie ? Trebuie gandita o strategie de management, un crainic de la stadion care sa puna muzica buna in pauza si inaintea partidei, un grup de 20-50 de prieteni infocati asa cum am vazut la Aria Ultra care strigau INAINTE in situatiile dificile ale Farului. Inteleg ca domnul Catalin Munteanu se ocupa cu strategia de transferuri, dar hai sa ne gandim si la un management al suporterilor. Stiu ca o sa mi se reproseze, "Ca daca echipa noastra nu joaca nimica, la ce sa venim la stadion ???" si raspunsul se afla in fraza celor de la Liverpool:"You Will Never Walk Alone", adica "Nu Veti Merge Niciodata Singuri". O echipa de fotbal nu inseamna numai lapte si miere, victorii si promovari, O echipa de fotbal inseamna ambitie, curaj si placerea de a juca fotbal pentru ai face pe suporteri fericiti. Asa cum fostul jucator al lui Benfica Lisabona, Mawete Jr a spus:"We enjoy very much football, we see football like a funny game, no like hard work and we do this to make you happy- Ne place foarte mult fotbalul, vedem fotbalul ca un joc placut, nu ca un chin si facem tot ce ne sta in putinta sa va facem fericiti" Astfel de atitudine ar trebui sa o aiba si echipa FC Farul, "We do this to make you happy"- placerea jocului, placerea fotbalului, iar jucand cu ambitie si curaj se reporneste spiritul victoriei !!! Succes Barbone, Fortza Farul !!!

Răspuns la: Acum trebuie sa strangem randurile

Adăugat de : Dini, 23 aprilie 2012

Mai mult ca niciodata avem un motiv sa venim la stadion simbolul Farului antreneaza echipa noastra de suflet. Asa cum el nu a lasat echipa asta la...