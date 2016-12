Fotbal / Gigi Becali exclude varianta unui „blat” în meciul Stelei cu Viitorul

Gigi Becali, a exclus, astăzi, posibilitatea ca partida cu Viitorul Constanța, contând pentru etapa a XXXII-a a Ligii I, să fie aranjată pentru a ajuta gruparea patronată de nașul său, Gheorghe Hagi, aflată în lupta pentru evitarea retrogradării.„Nici dacă se scufundă pământul nu fac așa ceva. Dacă nu am făcut pentru mine, cum să fac pentru Hagi? Ce, sunt nebun? Din privința asta toată lumea să stea liniștită. Nu am mituit arbitrul și nu mituiesc, nu am aranjat meciuri și nu aranjez. Paradoxul României este că după ce ei au făcut jaf și nenorociri în fotbal, iar eu am spus moralitate în fotbal, eu am fost acuzat de corupție", a explicat Becali. Partida Steaua - Viitorul Constanța, contând pentru etapa a XXXII-a a Ligii I, se va disputa, duminică, de la ora 20.30.