Fotbal: Gheorghe Mulţescu, noul antrenor al echipei Dinamo Bucureşti

Fotbal: Gheorghe Mulțescu, noul antrenor al echipei Dinamo București

Ştire online publicată Miercuri, 05 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Gheorghe Mulțescu este noul antrenor principal al echipei de fotbal Dinamo București, a anunțat miercuri acționarul majoritar al grupării din Șoseaua Ștefan cel Mare, Ionuț Negoiță, transmite Agerpres.ro'Mă bucur că am ajuns la un acord cu Gheorghe Mulțescu, un mare jucător din istoria clubului nostru și un tehnician recunoscut și apreciat în fotbalul românesc. Mulțescu este o legendă a lui Dinamo și sunt convins că echipa va renaște sub conducerea sa. Mulțescu știe foarte bine ce înseamnă Dinamo, a mai antrenat echipa în două momente dificile de-a lungul timpului și are o atitudine demnă de un profesionist dornic de a face performanță. Urmează o perioadă de reconstrucție într-un climat sănătos, așa cum își dorește toată suflarea dinamovistă', a declarat Ionuț Negoiță pentru site-ul oficial al clubului Dinamo.Un adevărat simbol al alb-roșilor, Gheorghe Mulțescu a evoluat timp de șase ani pentru echipa Dinamo București, cu care a câștigat trei titluri de campion (1982, 1983, 1984) și două Cupe ale României (1982, 1984), participând decisiv la cea mai mare performanță pe plan european, semifinalele Cupei Campionilor Europeni (1984).Ca antrenor, Mulțescu și-a început cariera tot pe banca lui Dinamo, în sezonul 1990-1991, ulterior revenind în 2008 pentru jumătate de sezon. El a antrenat mai multe echipe din țară și străinătate (Turcia, Arabia Saudită), ultima formație pe care a pregăti-o fiind Gaz Metan Mediaș, în ediția recent încheiată a Ligii I, când a mai antrenat și pe Astra Giurgiu.