Fotbal: Gheorghe Chivorchian este noul secretar general al FRF

Gheorghe Chivorchian, candidat la președinția Federației Române de Fotbal la alegerile desfășurate miercuri, a fost ales joi secretar general al forului național, a anunțat, potrivit Agerpres, noul președinte Răzvan Burleanu, după prima ședință de după alegeri a Comitetului Executiv al FRF.''Noul secretar general este domnul Chivorchian, trezorier este dl Filimon, iar la Comisia Centrală de Arbitri va rămâne Alexandru Deaconu'', a spus Burleanu, care a precizat că Adalbert Kassai, fostul secretar general, a demisionat din funcție, după ce-i ceruse acest lucru, miercuri seara, imediat după alegerea sa în funcția de președinte al FRF. ''Mulțumesc membrilor afiliați pentru votul dat și iubitorilor de fotbal pentru sprijin. Am primit sute de mesaje, telefoane și e-mail-uri de felicitare. Ne vor interesa performanțele manageriale, instituționale și sportive. FRF va intra într-o altă etapă. În următoarele 6-7 zile voi face evaluarea personalului. Cei merituoși vor rămâne, iar cei care au călcat strâmb nu vor mai fi la federație'', a mai spus Burleanu. Răzvan Burleanu a avut o întâlnire cu Mircea Sandu, fostul președinte al FRF, pentru predarea primelor documente, iar vineri va merge la centrele de la Mogoșoaia și la Buftea, după care se va întâlni cu șefii de departamente. ''Vreau să subliniez că selecționerul Victor Pițurcă are toată susținerea mea pentru a face lumină în acest caz unde unele declarații ale mele au fost răstălmăcite, când mă refeream la valoarea unor antrenori români. Selecționerul este și va fi Victor Pițurcă. M-am întâlnit cu el și cu jucătorii și domnea o atmosferă de panică, privind numirea unui alt selecționer. L-am asigurat însă de sprijinul meu și că doresc stabilitate la echipa națională. Vreau pentru toate echipele naționale, la toate categoriile, să ne calificăm la turneele finale ale Campionatelor Europene și Mondiale'', a afirmat Burleanu.Președintele FRF a indicat și programul său viitor: ''Am stabilit deja programul pentru întâlnirile viitoare, 12 martie cu fotbalul feminin, 18 martie liga a treia, 19 martie liga a doua, 20 martie futsal, 31 martie copii și juniori''. ''Îmi dau demisia de la Federația de Minifotbal din România, care reunește 30.000 de jucători, rămâne să văd cu colegii de la Federația Europeană dacă există aspecte de incompatibilitate între cele două funcții'', a precizat Burleanu, menționând faptul că Vasile Avram, pe care l-a învins în al doilea tur de scrutin al alegerilor de miercuri, nu va ocupa o funcție în viitoarea schemă, în timp ce Marcel Pușcaș, contracandidat care s-a retras înaintea primului tur și i-a oferit sprijinul, va face parte din organigramă. Legat de situația directorului tehnic al FRF, Anghel Iordănescu, Burleanu a spus personal dorește ca fostul selecționer să rămână în echipa FRF. ''Desigur, organigrama se va modifica și vor fi oameni care vor prelua actualele lui atribuții. Trebuie ca și dânsul să dorească să continue această colaborare'', a menționat Burleanu.Întrebat dacă nu simte handicapul lipsei de experiență ca jucător de fotbal și cum va reacționa când se va întâlni marile nume din fotbal la întâlnirile internaționale, Răzvan Burleanu a spus: ''Vă dau patru exemple din fotbalul european, președinții federațiilor din Germania, Anglia, Italia și Franța nu au jucat fotbal''.Mircea Sandu a spus că îl felicită pe Răzvan Burleanu pentru faptul că a fost ales liber, democratic și transparent. ''E cel mai tânăr președinte de federație din Europa, dacă nu chiar și din lume. În 1990, la 38 de ani eram un președinte tânăr, dar acum tinerețea este și mai pregnantă la FRF. Răzvan Burleanu este un tânăr bine pregătit, cu proiect, cu charismă bună și se bucură de sprijinul meu'', a afirmat Mircea Sandu. ''L-am susținut inițial pe Gică Popescu și a urmat o campanie electorală cu cuvinte grele. Acum vreau să șterg totul cu buretele și să răspund de câte ori mă va solicita actualul președinte. Îi doresc succes lui și echipei lui și aș dori să mă ocup de proiectul Campionatului European din 2020'', a adăugat Sandu. Președintele de onoare al FRF a precizat că a redus pachetul de beneficii care îl va avea în această calitate: suma rentei viagere a scăzut de la 75.000 euro anula la 50.000 euro și nu va avea mașină și nici secretară.