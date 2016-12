Fotbal / Fundașul Vlad Chiricheș are șanse minime să joace cu Muntenegru

Ştire online publicată Joi, 01 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Selecționerul României se teme că nu-l va putea folosi, la primul său meci pe banca naționalei României, contra Muntenegrului, pe Vlad Chiricheș. Fundașul lui Napoli este accidentat și nu s-a antrenat joi, cu trei zile înaintea partidei de debut din preliminariile Mondialului din Rusia."Nu știu exact ce se întâmplă cu Vlad Chiricheș. Am primit informații de la staff-ul medical că are o accidentare la genunchi. Deocamdată nu face antrenamente. Va fi supus tratamentului în următoarele 24 de ore și abia apoi vom lua o decizie”, a declarat Christoph Daum. Daum e convins că va găsi înlocuitorul ideal pentru Chiricheș în cazul în care fostul apărător al Stelei și lui Tottenham nu se va reface la timp pentru partida de pe Cluj Arena.Nu-mi place să mă plâng de situație. Am jucători cu caracter și sunt sigur că fotbaliștii care vor intra pe teren vor face tot ce le stă în putință ca să câștigăm acest meci", a mai spus Christoph Daum potrivit romanialibera.ro.43 de meciuri a jucat Vlad Chiricheș pentru naționala României, din 2011 încoace. Niciun gol n-a marcat fundașul în vârstă de 26 de aniChristoph Daum a vorbit și despre situația celor doi atacanți care nu s-au pregătit 100 % joi, Keșeru și Florin Andone."Claudiu se simte foarte bine, era 90% apt, dar cred că va fi sută la sută vineri. În ceea ce îl privește pe Florin Andone am preferat să nu riscăm, tocmai de aceea nu s-a antrenat la capacitate maximă", a mai afirmat noul antrenor al "tricolorilor".