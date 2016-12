Fotbal / Florin Prunea și-a dat demisia

La finalul partidei câștigate de CSMS Iași în fața celor de la FCM Bacău scor 1-0, președintele ieșenilor, Florin Prunea, și-a anunțat demisia, pentru a nu pune în pericol șansele moldovenilor la promovare, făcând aluzie la brigăzile de arbitrii care sunt delegate la meciurile echipei antrenate de Ionuț Popa."Nu se poate așa ceva. La partida din etapa trecută, cu CF Brăila, a fost un arbitru asistent din Brăila. La meciul de azi cu FCM Bacău, arbitrul a fost din Constanța. Viitorul Constanța și Delta Tulcea sunt două echipe bune, care nu au nevoie să fie ajutate de arbitri. Dacă sunt valoroase, să promoveze pe teren. După partida cu Dinamo II am făcut un memoriu care a fost judecat după o lună. O să vedeți ce o să fie la meciul din etapa viitoare de la Constanța cu Viitorul. În trecut am avut unele dispute cu domnul Crăciunescu și acum vrea să se răzbune pe mine. De altfel, este și membru de partid. Sper ca domnul Nechita să mă înțeleagă, eu când am hotărât ceva nu mă mai întorc. O fac pentru binele echipei", a declarat Florin Prunea după meci pentru Sport Total FM