Fotbal / Finala Campionatului Mondial se va disputa în apropierea Crăciunului

Ştire online publicată Marţi, 24 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Oficialii FIFA discuta zilele acestea datele la care va fi organizat Mondialul din 2022, din Qatar.Din cauza temperaturilor insuportabile din desert, de peste 50 de grade pe timpul verii, FIFA este obligata sa mute Mondialul spre finalul anului. Propunerile pot fi aprobate in cadrul comitetului executiv al FIFA de luna viitoare, scrie sport.ro.Jurnalistul BBC Richard Conway a anuntat in urma cu putin timp pe contul personal de Twitter ca, din primele informatii, turneul final se va desfasura in perioada 26 noiembrie - 23 decembrie.Astfel, finala ar urma să aibă loc cu doar două zile înainte de Crăciunul din 2022.