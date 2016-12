Fotbal / FCM Bacău – FC Viitorul. Vezi echipele de start

FCM Bacău: D. Stamatin – I. Mihălăchioaie, A. Lozneanu, G. Taban, M. Luncanu, C. Curiliuc, I. Ursu, A. Hurdubei, A. Lipovanu, A. Eudean, M. Croitoru (antrenor Gheorghe Poenaru)rezerve: C. Roca, A. Bursuc, A. Întuneric, C. Vraciu, V. Pavel, G. Boghian, D. HuibanFC Viitorul Constanța: M. Bolboașă – L. Turcu, Fl. Bejan, M. Onicaș, I. Larie, Al. Lazăr, A. Chițu, G. Iancu, I. Puțanu, N. Dică, A. Cârstocea (antrenor Cătălin Anghel)rezerve: Al. Buzbuchi, M. Jianu, C. Herea, V. Păcuraru, V. Crețu, V. Simion, R. Benzar.Arbitru: Robert Dumitru (Brașov)