Fotbal. FC Viitorul a remizat cu Dinamo, scor 1-1 / Galerie Foto

FC Viitorul a obținut, ieri, un egal, pe stadionul „Farul”, contra Dinamo București, scor 1-1, contând pentru etapa a XVI-a a Ligii 1. A fost primul meci pentru Dorinel Munteanu pe banca tehnică a grupării bucureștene.Golurile au fost marcate de Benzar (min. 71) pentru Viitorul, respectiv Issa Ba (min. 78) pentru Dinamo.În minutul 38, Dică a ratat un penalti.În minutul 66, gol al lui Țucudean anulat pe motiv de ofsaid.1-0: Benzar înscrie cu un șut de la aproximativ 25 de metri, sub transversală.1-1: Matei centrează de pe partea dreaptă, iar Issa Ba a împins mingea în poartă, din careul mic, de la aproximativ 4 metri.Iată echipele:Viitorul Constanța: Vâtcă - Bălașa, Larie, Bejan, Toșca - Al. Lazăr (Herea '88), Benzar - Iancu (Albu '61), N. Dică (Cârstocea '82), Chițu - Alibec. Antrenor: Cătălin Anghel.Dinamo: Bălgrădean - L. Rus, Nica, Scutaru, Pulhac - C. Matei, Boubacar, C. Munteanu (Axente '90+1), Curtean (Issa Ba '59) - Dănciulescu (Țucudean '59), Alexe. Antrenor: Dorinel Munteanu.Etapa viitoare, FC Viitorul va juca în deplasare, pe 24 noiembrie, în compania celor de la CS Turnu Severin.