Fotbal, FC Farul / Marian Pană: „Alina Plugaru n-are ce căuta în vestiarul jucătorilor!”

Antrenorul echipei FC Farul, Marian Pană, a declarat, în urmă cu puțin timp, în exclusivitate pentru „Cuget Liber”, că nu ar fi de acord ca vedete feminine ale lumii mondene, precum Alina Plugaru sau Bianca Drăgușanu, să intre în vestiar pentru a-i stimula pe jucători înaintea meciurilor.„Nu sunt de acord cu acest lucru și nu voi permite niciodată așa ceva. Alina Plugaru nu are ce căuta în vestiarul jucătorilor! Prezența ei nu ar putea fi decât dăunătoare pentru echipă. Dacă vreunul dintre băieți ar vrea să facă ceva cu ea, e treaba lui, s-o facă în particular, dar în niciun caz în vestiar!”, a spus Pană.