Fotbal, FC Farul / Marcel Lică înghite patru pastile în fiecare dimineaţă!

Fotbal, FC Farul / Marcel Lică înghite patru pastile în fiecare dimineață!

Ştire online publicată Marţi, 13 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Farului, Marcel Lică, a declarat, astăzi, pentru „Cuget Liber”, că i s-a mărit doza de medicamente, și pe fondul emoțiilor pe care le are la partidele disputate de echipa sa. „Din diferite motive, cum ar fi emoțiile pe care le am la meciuri, am ajuns să mă culc cu grijă seara ca nu cumva să uit să iau patru pastile în loc de două, cum luam până de curând”, a spus Lică. FC Farul va disputa următorul meci în data de 18 septembrie, de la ora 12, în deplasare, cu FC Botoșani. Marian NEDELEA