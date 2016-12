Fotbal, FC Farul / Marcel Lică: „Şi un punct ar fi bun cu Dinamo II”

Fotbal, FC Farul / Marcel Lică: „Și un punct ar fi bun cu Dinamo II”

Președintele executiv al FC Farul, Marcel Lică, a declarat, în urmă cu puțin timp, pentru „Cuget Liber”, că partida cu Dinamo II se anunță extrem de dificilă. „Va fi greu cu Dinamo II. Va fi un meci dificil. Consider că și un egal ar fi bun, fiindcă am continua această serie favorabilă. Băieții, însă, m-au asigurat că vor lupta din greu pentru cele trei puncte. O victorie ar fi excelentă, am sparge, în sfârșit, gheața în deplasare”, a spus Lică.Partida Dinamo II București / FC Farul este programată sâmbătă, 22 octombrie, ora 13, în cadrul etapei a 10-a a Ligii a 2-a, Seria 1.