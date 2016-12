Fotbal, FC Farul / Liviu Ştefan, Cernea, Posteucă şi Ciobanu vor să-şi rezilieze contractele

4

blat clar

Ce-a fost cu mascareala asta , 3 goluri in 40 min, jucatorii sunt depasiti clar, cu tulcea cum trageau de timp la 0-0 de la pauza si au jucat si cu un om in minus in a doua repriza si n-au luat 3 goluri, acum nu au mai stiut sa traga de timp.Sunt vazuti pe la pariuri de catre lume si ei cica nu au nici o vina.Tiganu si betivu de posteauca nu avea niciodata ce sa caute la faru.Respect Barbu,daca juca in acest meci nu se mai intampla aceasta situatie.Asta se intampla la farul de mult , si in divizia A, juca bine in tur si in retur vindea meciurile , stie toata lumea.trebuie pus piciorul in prag asa cum a pus nedelcu , f bine.Nu le mai luati aparararea la acesti jucatori.In curand vor mai fi si altii.