Fotbal / FC Farul, încrezătoare înaintea partidei cu CS Otopeni

Sâmbătă, formația de Liga a II-a FC Farul Constanța are programat meci contra CS Otopeni, contând pentru a doua etapă din retur. Partida va avea loc pe stadionul „Farul”, de la ora 11.00, iar „marinarii” anunță că au șanse de victorie.„Așteptăm acest meci de mult și am încredere mare în grupul pe care l-am construit împreună cu președintele și finanțatorul. Rămâne să demonstrăm că am muncit bine în această iarnă. Noi știm asta, am stat zi de zi lângă acest grup, l-am format împreună, am girat pentru el, în special eu și cu președintele clubului și rămâne să demonstrăm că știm ce am făcut. Jucătorii au o stare bună și trebuie să aibă încredere în ei, așa cum am și eu. Sunt convins că putem obține rezultate. Primul este obligatoriu să vină acum”, a declarat antrenorul principal FC Farul, Alin Artimon.