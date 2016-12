Fotbal, FC Farul / Ce vrea să-l convingă Marcel Lică pe Giani Nedelcu

Președintele executiv al FC Farul, Marcel Lică, a declarat, în urmă cu puțin timp, pentru „Cuget Liber”, că după ce Laurențiu Reghecampf s-a înțeles cu echipa de Liga I Concordia Chiajna, își dorește constănțeni pe bancă tehnică a alb-albaștrilor. „Sunt sigur că dacă nu ajungea la o înțelegere cu cei de la Concordia Chiajna, Reghecampf ar fi venit la Farul. Am o listă cu antrenori și nu ascund faptul îmi doresc constănțeni pe banca tehnică. Trebuie însă să am o discuție cu patronul Giani Nedelcu, pentru a încerca să îl conving. Însă va trebui ca și antrenorii pe care îi am eu în vedere să își rezilieze contractele cu cluburile cu care au angajamente.”, a spus oficialul farist.