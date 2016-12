Fotbal / FC Farul a terminat la egalitate partida cu FC Viitorul. Scor 1-1 (GALERIE FOTO)

6

Ce sa zici si tu copile.. dar ai dreptate farul e pe 10.. socant este cum echipa de pe primul loc viitorul echipa regelui cu jucatori de marca...echipa ce vrea sa promoveze ,nu a reusit.. sa bata aceasta echipa slaba a farului.. "cea mai slaba echipa din dobrogea" echipa ce ..daca arbitru acorda cartonas rosu la faultul facut asupra lui V. Badea 15 minute aceasta echipa de pe primu loc ar fii jucat cu un om in minus si probabil ar fii incasat rusinea suprema... sa piarda in fata acestei echipe slabe cum zici tu.. a constantei. Du-te si cumpara-ti bomboane nu mai sta pe net. ARBITRU A FOST EXECRABIL! A favorizat viitorul si tot nu au batut... nici cu ajutor din partea fluierasului.. nu au reusit sa-i bata pe acesti baieti care au luptat extraordinar s-au daruit pe teren si chiar si-au dorit victoria... Felicit toti jucatori farului si pe antrenorul Viorel Tanase pentru ca a reusit sa-i motiveze si sa-i pregateasca corespunzator pentru acest meci. HAI FARUL . In Constanta Doar FARUL Conteaza!

Clasamentul echipelor dobrogene: Locul 1.Viitorul, 2 Sageata, 3 Delta, 8 Callatis, 10 Farul... Iata ca pana si Callatis sta mai bine decat Farul!...