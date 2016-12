Fotbal: Farul a remizat în meciul cu prima clasată FC Voluntari, 1-1 / Galerie foto

Astăzi, pe stadionul Farul, din Constanța, a avut loc partida dintre FC Farul și FC Voluntari, contând pentru etapa a 15-a a Ligii a II-a. Primul gol al partidei a fost marcat de gazde, în minutul 9, când Plămadă a trimis mingia în poartă cu un șut din unghi la colțul scurt. Replica oaspeților a venit în minutul 25, când C. Achim a marcat dintr-o lovitură de corner. Antrenorul echipei constănțene a ales următorul 11: G. Ciucă -Cl. Popa, D. Ciobanu, Miulescu, R. Szalkai - Ochia, R. Neagoe (cpt.) - Scărlătescu, IvănicăI. Plămadă - M. Enciu. Antrenorul oaspeților Ilie Poenaru a început jocul cu următorii jucători: Hânțescu – Sg. Moga, C. Achim, Mitache, Fl. Maxim – S. Rădoi (cpt.), Todoran - C. Roșu, M. Ene, Călințaru – Voduț.