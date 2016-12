Fotbal / Dan Alexa nu mai este antrenorul lui ASA Târgu Mureș

Ştire online publicată Joi, 22 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Dan Alexa nu mai este antrenorul echipei de fotbal ASA Târgu Mureș, de care s-a despărțit pe cale amiabilă, a anunțat joi site-ul oficial al clubului ardelean, aflat pe locul 13, penultimul, în Liga I.Dan Alexa o pregătea pe ASA Târgu Mureș de pe 9 august, potrivit Agerpres.ro."În urma unei discuții purtate astăzi (joi — n. r.) cu reprezentanții conducerii clubului am decis, pe cale amiabilă, încetarea înțelegerii avute. Țin să le mulțumesc pe această cale domnilor Maior, Chertes și Stanciu pentru sprijinul pe care l-am găsit la dânșii. În toată perioada petrecută la Târgu Mureș am simțit suportul lor, am un respect deosebit pentru acest lucru. Țin să le mulțumesc jucătorilor pentru atitudinea avută pe parcursul acestui campionat, chiar dacă știm cu toții că au fost momente grele. Au dat tot ce au putut. Țin să le mulțumesc suporterilor târgmureșeni pentru că au fost aproape de echipă, am simțit căldura și suportul lor", a declarat Dan Alexa."Mi-am făcut prietenii care vor dăinui o viață. Am respect pentru tot ceea ce înseamnă ASA Târgu Mureș. Decizia mea vine din motive personale și am considerat că este mai bine să se întâmple în acest moment", a adăugat tehnicianul.El este încrezător că echipa va rămâne în primul eșalon: "Sunt convins ca acest club se va salva, cei care conduc destinele echipei vor reuși acest lucru. Atâta timp cât există motivație, ASA Târgu Mureș are o șansă importantă. Plec cu regret, pentru ca m-am legat sufletește de Târgu Mureș și cine știe, în viața asta, dacă ar fi să mă întorc, o să o fac cu mare drag. La final, numai de bine pentru tot ce înseamnă ASA, Târgu Mureș și suporteri. Le mulțumesc tuturor".În vârstă de 37 de ani, Dan Alexa a evoluat ca jucător la formațiile UMT Timișoara, Rocar, Fulgerul Bragadiru, Universitatea Craiova, Dinamo, Beijing Guoan (China), Poli Timișoara, Rapid și Anorthosis Famagusta (Cipru). Are și 6 prezențe în echipa națională a României. Ca antrenor, el a mai pregătit echipele ACS Poli Timișoara și Rapid București.ASA Târgu Mureș a fost învinsă miercuri de ACS Poli Timișoara cu 2-4, pe teren propriu, în prima manșă a semifinalelor Cupei Ligii.