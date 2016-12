Fotbal / Costel Pantilimon a semnat cu Sunderland

Portarul Costel Pantilimon (Manchester City) a semnat, luni, un contract pe patru ani cu gruparea Sunderland, a anunțat site-ul oficial al clubului, care a încheiat pe locul 14 în Premier League sezonul trecut, informează Mediafax.Internaționalul român de 27 de ani se va alătura noii sale echipe de la 1 iulie, din postura de jucător liber de contract."Este un privilegiu, o onoare să mă alătur unui club ca Sunderland. Ei au o istorie extraordinară, tradiție și bineînțeles fani deosebiți. După ce am părăsit pe Manchester City era important să găsesc un club cu ambiții mari și cu un antrenor care are foamea și dorința de a duce echipa cât mai departe. După ce am vorbit cu șeful, am știut că acesta este locul și omul potriviți. Abia aștept să debutez", a spus Pantilimon, pentru site-ul lui Sunderland.Românul se va lupta cu italianul Vito Mannone pentru un loc de titlular la Sunderland, echipă antrenată de uruguayanul Gustavo Poyet.