Fotbal / Chiricheș a marcat primul său gol pentru Napoli

Ştire online publicată Duminică, 06 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Fundașul român Vlad Chiricheș a marcat primul său gol în Serie A pentru Napoli, sâmbătă seara, în meciul câștigat cu scorul de 3-1 în fața formației Chievo Verona, pe teren propriu, în etapa a 28-a a campionatului de fotbal al Italiei.Chiricheș a început ca titular și a fost deposedat în minutul 2 de Nicola Rigoni, care a deschis scorul. Argentinianul Gonzalo Higuain (6) a restabilit la scurt timp egalitatea, iar internaționalul român s-a revanșat pentru eroarea sa în minutul 38, când a adus echipa gazdă în avantaj, după o centrare venită de la Jorginho. Jose Callejon (70) a închis tabela pentru Napoli.Chiricheș a jucat tot meciul la Napoli, bifând a șasea prezență în Serie A. El mai are 7 partide în Europa League (un gol) și două meciuri în Cupa Italiei, transmite Agerpres.ro.În altă partidă de sâmbătă, Sampdoria a dispus cu 3-0 de Hellas Verona, în deplasare, prin golurile marcate de Roberto Soriano (6), Antonio Cassano (11) și Lazaros Hristodoulopoulos (30).Vineri, AS Roma a dispus cu 4-1 de Fiorentina, prin golurile înscrise de Stephan El Shaarawy (22), Mohamed Salah (25, 58), Diego Perotti (38), respectiv Josip Ilicic (45+3 — penalty).Duminică vor avea loc partidele Torino — Lazio, Atalanta Bergamo — Juventus, Bologna — Carpi, Frosinone — Udinese, Genoa — Empoli, Sassuolo — AC Milan și Inter Milano — Palermo.În clasament, pe primul loc se află Napoli, cu 61 puncte, urmată de Juventus, 61 p (27 jocuri), AS Roma, 56 p, Fiorentina, 53 p, Inter Milano, 48 p (27 j), AC Milan, 47 p (27 j), etc.